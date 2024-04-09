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Политика ,  
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Армения отказалась от участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ

Армения отказалась от участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ

Министр иностранных дел Армении не приедет на заседание Совета глав МИД стран Содружества независимых государств (СНГ), которое состоится в Минске. Об этом сообщает армянский новостной портал Panorama.am со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании СМИД СНГ», — ответили на запрос портала в пресс-службе.

Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске намечено на 12 апреля. Последняя встреча глав ведомств состоялась в феврале 2024 года. Участники подвели итоги внешнеполитического сотрудничества в контексте международного позиционирования СНГ.

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Отношения Москвы и Еревана в последние месяцы стали напряженнее, в особенности после контртеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности. По его мнению, ОДКБ не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации.

В Кремле заявили, что готовы к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ.

В марте в Министерстве иностранных дел Армении сообщили, что у страны есть «европейские устремления» и желание стать частью ЕС. О стремлении развивать отношения с Евросоюзом заявил и президент республики.

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