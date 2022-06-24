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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Лавров заявил, что работу Минской группы ОБСЕ остановили США и Франция

Фото: Rainer Jensen / dpa / Global Look Press
Фото: Rainer Jensen / dpa / Global Look Press

Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила работу по инициативе США и Франции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

Министра спросили, разделяет ли Россия позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, что заинтересованные в урегулировании стороны должны «попрощаться» с посредничеством Минской группы ОБСЕ, поскольку 20 лет ее деятельности не принесли необходимого результата.

«Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно, обсуждали», — ответил дипломат.

Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе
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Фото:Alex McBride / Getty Images

По словам министра, основой для движения к «окончательному закрытию всех остающихся вопросов» являются три трехсторонних заявления России, Армении и Азербайджана. Европейские партнеры признают, что задачи, поставленные в этих документах, «никоим образом не связаны ни с деятельностью Минской группы ОБСЕ, ни с теми наработками, которые в рамках этой группы имелись, за исключением конечной цели», пояснил Лавров.

«А конечная цель и была в том, чтобы освободить районы, которые окружают Карабах, и решать вопросы жизнедеятельности самого Карабаха и его населения», — сообщил он, добавив, что полученные за 20 лет наработки утратили свою актуальность.

Россия, Франция и США являются сопредседателями в Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

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Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Армяно-азербайджанский конфликт по поводу принадлежности этих территорий регулярно возобновляется.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Очередное обострение в сентябре 2020 года закончилось 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, согласно которому Ереван передал под контроль Баку семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, а также города Шуша и Гадрут. На оставшейся территории в течение пяти лет должны находиться российские миротворцы. 10 ноября Россия, Армения и Азербайджан выпустили совместное заявление о прекращении войны в Карабахе. Второе, московское, соглашение главы государств приняли в январе 2021 года, оно направлено на решение проблем экономики и восстановление транспортной инфраструктуры в регионе, в том числе организации железнодорожного сообщения Армении с Россией. Третье заявление о разблокировке транспортных коридоров в районе Нагорного Карабаха и механизмах демаркации границ между Арменией и Азербайджаном стороны сделали в ноябре 2021 года.

Сейчас Армения и Азербайджан обсуждают предложенный Баку проект мирного договора, одним из пунктов которого является делимитация и демаркация границ.

Теги
Сергей Лавров ОБСЕ Франция США Нагорный Карабах

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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