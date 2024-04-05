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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах, об этом сообщают пресс-службы военных ведомств стран.

По данным Еревана, вооруженные силы Азербайджана в 17:05 (16:05 мск) и 17:30 (16:30 мск) открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям. Ведомство не уточнило, какие именно населенные пункты были атакованы.

В свою очередь Баку заявил, что Армения ударила по силам Азербайджана около 17:25 (16:25 мск) с позиций, расположенных в населенном пункте Чинарлы Бердского района.

Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах.

В частности, 2 апреля азербайджанская сторона сообщила об обстрелах в пунктах Гейдарабад и Биченек. Армянская сторона в ответ заявила, что данные «не соответствуют действительности» и обвинила Баку в обстреле позиции в селах Кут и Тех.

Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора в течение нескольких лет. В конце марта премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Баку ищут повод для новой войны, требуя от Ереване передать четыре села.