Азербайджан раскрыл, каких пленных армян не будет возвращать

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Азербайджанские власти вернули на родину всех ранее задержанных армянских военнослужащих, исключая подозреваемых в совершении тяжких преступлений, заявил заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов.

«Все военнопленные, а также большинство задержанных были репатриированы в Армению», — заявил Мамедов во время слушаний в Международном суде ООН, где рассматривается иск Армении по обвинению Баку в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Он добавил, что есть и те, кого Азербайджан не отдал — это те, «кто находятся в тюрьме за совершение тяжких преступлений, включая пытки и убийство, а также по обвинению в военных преступлениях, терроризме и сепаратизме».

Он добавил, что задержание тех армян, кто еще находится в Азербайджане, не связано с расовой дискриминацией. «Точно так же обвинения Армении в насильственном выселении армян не имеют ничего общего с расовой дискриминацией. Однако Азербайджан серьезно относится к этим претензиям и с целью обеспечения прозрачности, взаимного доверия сотрудничает с Арменией», — добавил замминистра.

Армения подала в середине сентября 2021 года иск против Азербайджана в Международный суд ООН, обвинив Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую Генассамблея ООН приняла в 1965 году.

Согласно заявлению истца, Азербайджан десятилетиями «подвергал расовой дискриминации армян этнического или национального происхождения вне зависимости от их гражданства». В документе говорится, что «эта практика возобновилась» в сентябре 2020 года во время вооруженного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.

В сентябре того же года Азербайджан подал в суд встречный иск к Армении с обвинением в дискриминации азербайджанцев в регионе. Международный суд ООН проводит слушания по делу с 15 по 19 апреля.

Вторая карабахская война произошла осенью 2020 года и длилась 44 дня. Конфликт стал одним из самых кровопролитных на постсоветском пространстве, погибли, по разным данным, от 6 тыс. до 10 тыс. человек. Война завершилась победой Баку и подписанием трехстороннего соглашения с участием России. Осенью 2023-го Азербайджан провел однодневную военную операцию, в результате которой силы Нагорного Карабаха были разгромлены, самопровозглашенная республика прекратила существование. Территорию региона покинуло почти все армянское население. Отказ ОДКБ помочь Армении стал причиной напряженности в отношениях Еревана и Москвы.

Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора в течение нескольких лет. Последний обмен военнопленными между сторонами состоялся в декабре 2023 года, тогда Баку освободил 32 армянских военных, Ереван — двух азербайджанцев.

Агентство «Новости-Армения» со ссылкой на данные армянских правозащитников сообщало, что в Азербайджане после военных действий 2020 года находятся в плену не менее 113 армян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2021 году говорил, что Баку вернул всех армянских военнопленных, а оставшиеся 60 человек не подпадают под эту категорию.