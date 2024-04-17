Орбан назвал Украину протекторатом Запада

Орбан заявил, что Украина является лишь «протекторатом» Запада, так как без его денег и вооружений страна «прекратит существование». По его словам, конфликт Киева с Москвой связан с потенциальным членством Украины в НАТО

Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Киев сегодня является всего лишь «протекторатом» Запада, поскольку без денег и оружия от ЕС и США Украина «как государство прекратит существование». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления перед представителями правых сил в Брюсселе, передает Politico.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной связан с потенциальным членством Киева в НАТО. Орбан уже говорил, что будет лучше, если между альянсом и Россией останется буферная зона на Украине. В феврале премьер Венгрии говорил, что Россия никогда не примет членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Москва осуждает поставки вооружений на Украину и считает, что вступление Киева в НАТО создает угрозы для российской безопасности. Президент Владимир Путин называл возможное присоединение Украины к блоку причиной начала военных действий. «Мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО», — говорил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Орбан ранее объявил, что руководство ЕС должно уйти в отставку. По его словам, Брюссель на протяжении многих лет использует принцип верховенства закона и «так называемую систему условий» как «политический шантаж». В качестве примера премьер Венгрии упомянул высказывание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Венгрия не получит денег от ЕС в том числе из-за ее миграционной политики.

Заявления Орбана прозвучали в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6–9 июня 2024 года. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые после определят состав ключевых органов ЕС. К примеру, в сентябре Европарламент должен определиться с кандидатом на пост главы ЕК.

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Ранее Politico написало, что в ЕС усилились сомнения в назначении фон дер Ляйен на новый срок председателя ЕК. Издание ожидает, что «ультраправые» в новом Европарламенте будут играть более значительную роль, чем сейчас.