Посла США вызвали в МИД Венгрии из-за слов Байдена об Орбане

Посла США вызвали в МИД Венгрии после слов Байдена о стремлении Орбана к диктатуре. В ведомстве отметили, что премьера и правительство выбирал «народ, основываясь на принципах демократии»

Дэвид Прессман (Фото: Marton Monus / dpa / Global Look Press)

Посла США в Будапеште Дэвида Прессмана вызвали в МИД Венгрии, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто. Причиной стало заявление президента США Джо Байдена о стремлении венгерского премьера Виктора Орбана к диктатуре.

«Подобную ложь не обязаны терпеть ни от кого, даже если этот человек является президентом Соединенных Штатов», — приводит слова Сийярто издание Index.

Министр сообщил, что Прессмана принял его заместитель и попросил предоставить точные сведения, когда и где Орбан произносил то, что ему приписывает Байден. «Очевидно, такое высказывание не прозвучало, следовательно, содержательного ответа на этот вопрос мы не получили», — сказал глава венгерского МИДа.

Прессман заявил, что официальная позиция США заключается в том, что «диктатура» в Венгрии «чрезвычайно осложняет двусторонние отношения», отметил Сийярто. Однако, отметил министр, «премьер-министр и правительство — это не случайный выбор, а выбор народа, основанный на принципах демократии». Он напомнил, что правящая в Венгрии партия победила на выборах четыре раза подряд.

Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго 8 марта, заявил: «Орбан из Венгрии, он не считает, что демократия работает, и ищет диктатуру». Нынешний глава Белого дома также добавил: «Я вижу будущее, в котором мы защищаем демократию, а не умаляем ее».

В ответ на слова Байдена Орбан в интервью М1 заявил, что Венгрия — это союзник США, «а не слуга». «Сегодня американское демократическое правительство и руководство Европейского союза <...> выступают за войну [на Украине]. Мир Дональду Трампу, мир Венгрии. Вся глубина различия [между Венгрией и США] заключается в этом», — заявил он.