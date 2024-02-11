Орбан призвал ЕС «проявить силу» для сотрудничества с Россией

Брюсселю нужно дать понять Москве, что у обеих сторон есть свои интересы; когда Евросоюз «проявит силу», Россия будет воспринимать его всерьез, и они смогут заключить соглашение, считает венгерский премьер

Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Евросоюз недостаточно силен, и Россия не воспринимает его всерьез, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем (2000-2007), передает Die Presse.

Шюссель, говоря о военных действиях на Украине, поинтересовался у Орбана, может ли ЕС доверять России. «Дело не в доверии, наша проблема в нехватке сил», — ответил на это венгерский премьер.

По его мнению, «идет игра вокруг власти». «Поэтому мы должны проявить силу и четко дать понять россиянам: у нас есть интересы, и у них есть свои интересы — на такой основе мы можем заключать соглашения», — уверен Орбан.

В 2023 году общие расходы на оборону во всех странах-членах ЕС составили около €270 млрд, говорил президент Европейского совета Шарль Мишель. Глава МИД Франции Стефан Сежурне призвал нарастить военные инвестиции.

Венгерский премьер считает, что лучшим вариантом развития событий для Украины станет создание на ее территории «буферной зоны между Россией и Западом», при этом Киеву должны быть представлены гарантии безопасности. Если этого не произойдет, «Украина потеряет свою страну», заявил политик. По его словам, Россия никогда не примет членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Российские власти говорят о непосредственной угрозе для страны в случае вступления в НАТО Украины. В то же время президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не возражала против присоединения Киева к ЕС. Что касается гарантий безопасности, по мнению Путина, Украина может получить их, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

Декларацию о долгосрочном обеспечении безопасности Украины летом 2023 года приняли страны G7. В числе обязательств — подготовка украинских военных, представление развединформации, предоставление современной военной техники на суше, море и воздухе, поддержка инициатив в области киберзащиты и др. Первой из «Группы семи» соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Киевом подписала Великобритания.