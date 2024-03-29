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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал «самый идеальный» вариант для Украины

Орбан исключил угрозу России для НАТО и призвал создать на Украине буферную зону
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что Украину не стоит принимать в НАТО и лучше оставить как «буферную зону» между Россией и странами блока. Он уверен, что Москва не представляет угрозы членам альянса
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Dominika Zarzycka / Global Look Press)

Россия не станет атаковать страны — члены НАТО, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но будет лучше, если между ними останется буферная зона на Украине. Такое мнение Орбан выразил в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем (2000–2007), сообщает издание Mandiner.

«Нам не грозит нападение России на страну — члена НАТО», — уверен он. В то же время Орбан призвал учитывать географическое положение Украины, которая граничит с Венгрией. Политик считает, что для Украины, как непосредственного соседа России, «самым идеальным вариантом было бы наличие буферной зоны с гарантиями безопасности».

В похожем ключе Орбан высказывался в феврале, заявив, что без создания буферной зоны «Украина потеряет свою страну». Тогда же он отмечал, что Москва никогда не смирится с членством Киева в ЕС и НАТО.

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Виктор Орбан

В конце декабря венгерский премьер заявил, что членство Украины в НАТО обязало бы Будапешт «на следующий же день» отправить туда свои войска; по его словам, союз со страной, которая участвует в открытом военном конфликте против другой страны, не в интересах Венгрии.

Российские власти считают, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы для безопасности России; президент Владимир Путин называл возможное присоединение Киева к блоку причиной начала военных действий. «Мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами», — говорил он Такеру Карлсону. Президент заявлял также, что если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, то это приведет к началу третьей мировой войны, и никто в мире в этом не заинтересован.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктор Орбан Венгрия Украина буферная зона НАТО
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