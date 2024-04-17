Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже и призвал к отставке

Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Руководство Евросоюза на протяжении многих лет занималось политическим шантажом, теперь оно должно уйти в отставку, заявил на пресс-конференции премьер Венгрии Виктор Орбан, трансляция велась в его Х (бывший Twitter).

«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — заявил Орбан.

По его словам, Брюссель использует принцип верховенства закона как «политический шантаж». Политик упомянул высказывание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Венгрия не получит денег от ЕС из-за ее миграционной и гендерной политики.

Орбан неоднократно выступал с критикой Брюсселя, в частности по вопросам европейского финансирования Украины и миграции. Еще в декабре Financial Times писала, что из-за его позиции в объединении начали рассматривать возможность применения положений ст. 7 Договора о Европейском союзе, что могло бы лишить Будапешт права голоса в ЕС.

На прошлой неделе венгерской правительство выступило против политики Евросоюза в области миграции и не поддержало новый миграционный пакт ЕС. Орбан назвал инициативу «еще одним гвоздем в крышку гроба Европейского союза». «Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию! Нам нужны перемены в Брюсселе, чтобы остановить миграцию», — написал он тогда в X.

Материал дополняется.