Каких товаров из Китая Россия стала закупать больше в 2022 году

В 2022 году Россия внушительно нарастила закупки в Китае экскаваторов, грузовиков и резиновых шин. Однако поставки смартфонов и компьютеров из КНР пока отстают от прошлогодних уровней, свидетельствует статистика Китая

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Экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев 2022 года увеличился почти на 13% к тому же периоду прошлого года (примерно до $60 млрд), а если сравнивать периоды марта—октября (в 2022 году — после начала специальной военной операции на Украине и жестких западных санкций), то экспорт вырос на 7%, показывает официальная статистика Главного таможенного управления КНР (Россия с весны перестала публиковать внешнеторговую статистику).

Российско-китайская торговля в этом году обновила рекорд по объемам, а западные экономисты назвали Россию самой зависимой от китайских товаров страной после Северной Кореи.

Рост экспорта спецтехники

Как показывают детальные данные таможни КНР (если смотреть на крупнейшие позиции китайского экспорта в Россию), особенно заметно Россия нарастила закупки в Китае грузовых автомобилей (в 3,5 раза к январю—октябрю 2021 года), новых резиновых шин и покрышек (в 2,1 раза), экскаваторов и погрузчиков (в два раза), а также насосов и компрессоров, включая турбокомпрессоры, необходимые для автомобильных двигателей (на 19%), кранов, клапанов и вентилей (тоже на 19%).

За 2021 год Евросоюз, Япония и США экспортировали в Россию грузовиков на $1 млрд, однако в 2022 году эти поставки обвалились на фоне санкций и ухода западных автопроизводителей с российского рынка.

На шинном рынке часть производителей также решила уйти из России. Так, в июне финский производитель шин Nokian объявил об уходе (владел заводом во Всеволожске, который производит в том числе шины для российского рынка), а осенью продал этот бизнес «Татнефти». Французская Michelin в марте приостановила производство в России (на заводе в Подмосковье) и до конца года обещала передать его в управление местному руководству. О приостановке производства (завод в Ульяновске) и поиске покупателя на бизнес также объявила японская Bridgestone. Фабрики Pirelli, Continental и Yokohama в России после перерыва вернулись к работе в период с апреля по август — после того как удалось наладить поставки каучука по альтернативным каналам.

Снижение поставок смартфонов и ноутбуков

Больше всего Китай поставляет в Россию телефонных аппаратов (около $3,4 млрд за десять месяцев текущего года) и вычислительных машин (около $2,2 млрд за тот же период). Но эти поставки снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по телефонам на 15,5%, по вычислительной технике — на ту же величину. В январе—октябре 2022 года КНР отправила в Россию 17,6 млн смартфонов на $2,3 млрд, а также портативных вычислительных машин (в основном ноутбуков) на $1,17 млрд, системных блоков и серверов (в том числе промышленных) — на $0,5 млрд.

Экспорт легковых автомобилей из Китая сократился на 8%, а автокомпонентов — на 2% по сравнению с десятью месяцами 2021 года.

В прошлом году по итогам января—октября в топ-10 экспортных позиций входили предметы одежды из натурального меха (их поставки в Россию сократились примерно в два раза, до $534 млн), электронагревательные приборы (радиаторы, утюги, микроволновки, электроплиты и т.п. — экспорт снизился на 12%, до $729 млн), а также лампы и светильники (минус 11%, до $658 млн).