МИД Ирана: республика ответит в случае атаки Израиля на страну в течение секунд

Иран заявил о мгновенном ответе в случае атаки Израиля на страну

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран ответит в случае атаки Израиля в течение нескольких секунд, заявил заместитель министра иностранных дел республики Али Багери Кани. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«У сионистов больше не будет 12 дней, и ответ, который они получат, будет измеряться не днями и часами, а секундами», — заявил замглавы ведомства, комментируя атаку Тегерана на Израиль в ночь на 14 апреля.

По его словам, пуск дронов и ракет Ираном в ответ на авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске был для страны «защитой своих интересов и национальной безопасности». Замминистра подчеркнул, что атаки не произошло бы, если бы израильская сторона не нападала на диппредставительство.

Иран нанес удар по израильской территории беспилотниками и крылатыми ракетами в ночь на 14 апреля. Атака Ирана стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Почти по всей израильской территории сработали сирены воздушной тревоги, Израиль временно закрыл воздушное пространство. По словам представителя армии страны контр-адмирала Даниэля Хагари, Тегеран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников.

15 апреля The Washington Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ составить список вариантов целей в Иране для ответа на атаку.