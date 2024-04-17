Медведев призвал ввести уголовную ответственность для иноагентов

Медведев: нужно довести число иноагентов до тысяч и ввести уголовное наказание

Закон об иноагентах нужно изменить, взяв за основу некоторые положения американского, считает Медведев. Число иностранных агентов, по его мнению, нужно довести «до тысяч» и предусмотреть для них уголовную ответственность

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В России следует изменить закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», регулирующий деятельность иноагентов, взяв за основу отдельные положения американского. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Медведев обвинил США в организации массовых протестов в Грузии, где обсуждается соответствующий закон. «Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», — считает зампред Совбеза.

Медведев также отметил, что западные политики критиковали принятие закона, обязывающего некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре в Киргизии. В частности, беспокойство выражал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Законы об иноагентах действуют, например, в Венгрии, Австралии и других странах, продолжил зампред Совбеза.

«Но в этих случаях Вашингтон и Брюссель тоже все вполне устраивает. Никаких претензий и осуждения», — написал он.

В то же время, полагает Медведев, американцы — «последовательные люди», так как с 1938 года «непримиримы к врагам своего государства». В тот год в США был принят закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» — заключил он.

Понятие «иностранный агент» впервые появилось в российском законодательстве в 2012 году и сначала распространялось только на НКО, ведущие политическую деятельность. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. С поправками от 2019-го появилась возможность присвоения этого статуса физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и финансируются из-за рубежа. К концу 2020 года в законодательстве появилось также понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», подписанному в июле 2022 года, для признания иноагентом необязательно получать финансирование из зарубежного источника — в реестр можно будет попасть в том числе за «поддержку из-за рубежа» или за нахождение под «иностранным влиянием». Также было введено понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами. Минюст 1 декабря 2022 года опубликовал единый перечень иностранных агентов; сейчас в нем 656 организаций и физических лиц.

Законодательство уже предусматривает уголовную ответственность для иноагентов. Так, работа иностранных агентов без включения в реестр может повлечь как административное, так и уголовное наказание. Максимальное наказание для руководства организаций и СМИ-иноагентов в этом случае — до двух лет лишения свободы, для физлиц-иноагентов — до пяти лет (ст. 330.1 Уголовного кодекса). За злостное уклонение от исполнения своих обязанностей, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, иноагентам также грозит уголовное наказание.