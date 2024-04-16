Фонд Сороса в Киргизии прекратил работу из-за закона об иноагентах

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Фонд «Сорос-Кыргызстан» прекращает свою работу в республике из-за закона о некоммерческих организациях, в киргизских СМИ его назвали законом об иноагентах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

Фонд Сороса признан нежелательной организацией в России с 2015 года.

«Сорос-Кыргызстан» перестает работать «в связи с принятием нового закона, который устанавливает несоразмерные и излишние ограничения на деятельность местных организаций, финансируемых международным сообществом», пояснили в фонде.

В организации добавили, что фонд управляется гражданами Киргизии и получает финансирование из-за рубежа, это «неизбежно подвергнет его новым законодательным ограничениям».

«Сорос-Кыргызстан» был основан в 1993 году, за прошедшее тридцатилетие, по информации фонда, он выделил более $115 млн на поддержку различных проектов в стране и работал как с правительством, так и с гражданским обществом.

В фонде добавили, что проекты касались в том числе сферы образования и общественного здравоохранения, обеспечения доступа к новым цифровым технологиям, реформы уголовной юстиции и системы юридической помощи.

2 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях». Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее выразил обеспокоенность по поводу рассматриваемого парламентом республики законопроекта об иноагентах. Жапаров призвал Вашингтон и правительства других стран не вмешиваться во внутренние дела республики.

Закон устанавливает, что организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, получат статус «иностранный представитель» и войдут в специальный реестр.

Кроме того, в законе прописано, что такое политическая деятельность. Она включает участие организации в проведении собраний, митингов, демонстраций, дебатов, дискуссий, выступлений, а также деятельность, направленную на то, чтобы получить определенный результат на выборах и референдумах, наблюдений за электоральными мероприятиями и публичные обращения к госорганам.

Политической деятельностью не считается работа в сферах «науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, социальной поддержки инвалидов, защиты материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность».