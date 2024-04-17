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На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек

МВД: на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек

На митинге против закона об иноагентах у здания парламента Грузии в Тбилиси задержали 11 человек. Об этом сообщило МВД страны.

«Правоохранителями за правонарушения в административном порядке задержаны 11 человек. <...> За каждым противоправным действием последует соответствующая правовая реакция правоохранительных органов», — говорится в заявлении ведомства.

В МВД рассказали, что в ходе акции протеста участники митинга «вступили в физическое противостояние с полицией и бросали в ее сторону различные предметы, в том числе камни и бутылки». В результате столкновений один сотрудник ведомства получил ранения и попал в больницу. Также был поврежден автомобиль, принадлежащий МВД.

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Для разгона протестующих силовики применили спецсредства — перцовый газ, добавило ведомство.

Акция против закона об иноагентах прошла в центре Тбилиси во второй раз подряд. Накануне у здания парламента задержали 14 человек. Тогда также пострадал один полицейский.

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Теги
Тбилиси Грузия МВД задержания протесты митинг
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