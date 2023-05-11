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В закон об иноагентах добавят понятие «третьи лица»

Замглавы Минюста Свириденко: в закон об иноагентах добавят категорию «третьи лица»
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Категория «третьи лица» появится в законодательстве об иноагентах, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума.

По его словам, комитет Госдумы уже поддержал законодательную инициативу, «которая будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. — РБК)».

«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — заявил Свириденко.

Материал дополняется.

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