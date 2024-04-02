Президент Киргизии подписал закон об иноагентах
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях» — в киргизских СМИ его назвали законом об иноагентах. Об это глава государства сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав пост на киргизском, русском и английском языках.
Законопроект зарегистрировали в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) в мае 2023 года. Депутаты приняли документ в третьем чтении 14 марта 2024 года, после чего направили его на подпись президенту. Он вступит в силу через десять дней после официальной публикации.
Организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, получат статус «иностранный представитель» и войдут в специальный реестр. В Жогорку Кенеш отметили, что цель закона — обеспечить открытость и публичность работы НКО, которые получают средства из иностранных источников.
«Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались. Никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях, — написал Жапаров. — Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде».
В законе прописано, что такое политическая деятельность. Она включает участие организации в проведении собраний, митингов, демонстраций, дебатов, дискуссий, выступлений; деятельность, направленную на то, чтобы получить определенный результат на выборах и референдумах, а также наблюдений за электоральными мероприятиями; публичные обращения к госорганам — например, с призывом принять или отменить тот или иной закон; распространение мнений о политике киргизских властей; проведение опросов общественного мнения.
Политической деятельностью не считается работа в сферах «науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, социальной поддержки инвалидов, защиты материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность».
После того как парламент принял закон, более 90 киргизских НКО обратились к Жапарову с просьбой документ заветировать. Они обратили внимание на то, что инициаторы законопроекта заявляли, что «якобы НКО не сдают отчеты об источниках их финансирования и направлениях своих расходов». «Это не соответствует действительности, — говорится в обращении (цитата по Kaktus.Media). — В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, НКО сдают такие же отчеты, которые установлены для всех юридических лиц, в том числе коммерческих организаций, более того, в 2021 году для НКО дополнительно были установлены отчеты, которые не применяются к коммерческим организациям». По оценке организаций, НКО с иностранным финансированием «не захотят проходить предусмотренную законопроектом унизительную регистрацию» и «будут вынуждены ликвидировать свои организации», а это негативно скажется на всем секторе некоммерческих учреждений в Киргизии.
Обеспокоенность в связи с принятием этого закона также высказывали постоянный координатор ООН в Киргизии Антье Граве; Евросоюз, Великобритания, Германия, Канада, США, Франция (их посольства выпустили совместное заявление); правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и «Репортеры без границ».
По оценке Садыра Жапарова, киргизские неправительственные организации «обманывают» иностранных доноров. «Они распространяют ложную информацию, говоря «нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства». И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот закон», — написал глава государства, обвинив местные НКО в том, что выделенные им иностранные средства они использовали «на свои личные интересы». И заверил: он гарантирует, «что никаких преследований не будет». «Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках», — заявил Жапаров.
Изначально вкупе с поправками в закон об НКО депутаты предлагали ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности за создание «некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Она предусматривала наказание в виде штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. сомов или лишение свободы до пяти лет; участие в работе такой организации и пропаганда ее работы были чреваты штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. сомов или лишением свободы на срок до десяти лет. Против поправки выступили Верховный суд, Генпрокуратура и киргизский омбудсмен. В итоге от этой поправки отказались.
Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео
ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список
Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки
Атака беспилотников в Татарстане попала на видео
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?