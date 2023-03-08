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Захарова пошутила, что США не вошли в ЕС из-за закона об иноагентах

Захарова: слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии объяснили отсутствие США в ЕС
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что принятый в первом чтении законопроект об иностранном влиянии в Грузии противоречит стандартам ЕС, объясняют, почему США не входят в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

«Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе: там этот закон действует с 1938 года», — написала она.

Боррель 8 марта заявил, что законопроект противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в Евросоюз, которую поддержали большинство граждан страны. ЕС также призвал Грузию поддержать приверженность демократии, верховенству закона и прав человека, в том числе права на мирный протест.

В парламент Грузии внесли две версии законопроекта — «грузинскую» и «американскую». Первая предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию.

Вторая версия близка к закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятому в США в 1938 году. В ней статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц.

7 марта правительство Грузии приняло в первом чтении «грузинскую» версию законопроекта об иностранных агентах. «За» проголосовали 76 человек, «против» — 13 (всего в парламенте 139 депутатов). На фоне этого решения в центре Тбилиси прошла акция протеста. Представители оппозиции уверены, что законопроекты ограничат деятельность независимых НПО и журналистов.

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Обеспокоенность законопроектами выказали в ООН, Евросоюзе и США. Американское посольство в Тбилиси 7 марта назвало принятие закона в первом чтении черным днем для грузинской демократии, заявив, что «продвижение парламентом этих вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию».

Теги
Мария Захарова США Жозеп Боррель ЕС иноагенты
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