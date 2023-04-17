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Минцифры не увидело оснований для рассылок повесток через «Госуслуги»

Минцифры: оснований для рассылок повесток через «Госуслуги» сейчас нет
Военком Москвы ранее заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля. В Минцифры заявили, что оснований для этого сейчас нет
Прохожие около военкомата Бутырского района Москвы
Прохожие около военкомата Бутырского района Москвы (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Основания для рассылок повесток через «Госуслуги» сейчас нет, заявили в пресс-службе Минцифры.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — подчеркнули в министерстве.

Также в Минцифры пояснили, что «в явном виде» в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Позже он уточнил, что тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна только после принятия соответствующего постановления правительства.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что закон об электронных повестках не распространится на весенний призыв.

В комментарии для РБК после заявления Локтева депутат отметил, что «попробовать» отправить электронную повестку можно там, «где условия для этого есть». «Она в любом случае будет дублирующей [обычную бумажную повестку], но проверить [как работает система] надо. Для того чтобы это заработало осенью, надо проверить, как это работает, без тестирования это будет сложно сделать. Сейчас посмотрим, что, возможно, еще надо подправить», — указал Картаполов.

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14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и ограничения для тех, кто не явился по ней в военкомат. Среди таких ограничений — запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.

В Минобороны поясняли, что реестр воинского учета создается для «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами, и обещали не устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам. Глава Минцифры Максут Шадаев допускал, что реестр военнообязанных появится в полном объеме не раньше очередной осенней призывной кампании.

Новые правила получения повесток для явки в военкомат, по словам Картаполова, коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Если у призываемого нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит повестку традиционным способом. Таким образом, электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Мария Лисицына Мария Лисицына
Госуслуги электронные повестки Минцифры повестки
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