Военком Москвы уточнил слова о тестовой рассылке электронных повесток

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Тестовая рассылка электронных повесток будет возможна только после принятия правительством соответствующего постановления, сообщил ТАСС военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства», — сказал он.

Ранее Локтев рассказал, что тестировать сервис начнут уже во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной.

Уведомление будут считать врученным спустя семь дней после размещения повестки в реестре. После этого военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он за 20 дней не посетит военкомат, то в силу вступят ограничения. В их числе отказ в получении кредитов, ограничение на управление транспортом и приостановка государственной регистрации недвижимости.

Глава Минцифры Максут Шадаев допускал, что реестр военнообязанных появится в полном объеме не раньше осенней призывной кампании.