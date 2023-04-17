Военком Москвы уточнил слова о тестовой рассылке электронных повесток

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 16:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:13
Минтранс пообещал продолжить субсидии авиации на фоне риска повышения цен Бизнес, 20:00
Посол США назвала приговор Кара-Мурзы «признаком репрессий» Политика, 20:00
Минцифры предложило пересмотреть требования по ипотеке для айтишников Политика, 19:45
Роднина назвала «катастрофой» состав президиума Федерации фигуристов Спорт, 19:40
Bloomberg сообщил о «ловушке» для украинского зерна Политика, 19:39
Центробанк предложил запустить льготную ипотеку для небольших городов Недвижимость, 19:33
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Гладков сообщил о повторном обстреле села Муром Политика, 19:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:20
Владелец KFC завершил сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны Бизнес, 19:19
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 19:11
В Курской области возбудили дело из-за застрелившего сослуживца срочника Общество, 18:59
Минцифры не увидело оснований для рассылок повесток через «Госуслуги» Политика, 18:57
Военком Москвы уточнил слова о тестовой рассылке электронных повесток Общество, 18:54
Общество ,  
0 

Военком Москвы уточнил слова о тестовой рассылке электронных повесток

Военком Локтев: тестовую рассылку электронных повесток начнут после принятия постановления
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Тестовая рассылка электронных повесток будет возможна только после принятия правительством соответствующего постановления, сообщил ТАСС военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства», — сказал он.

Ранее Локтев рассказал, что тестировать сервис начнут уже во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной.

Уведомление будут считать врученным спустя семь дней после размещения повестки в реестре. После этого военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он за 20 дней не посетит военкомат, то в силу вступят ограничения. В их числе отказ в получении кредитов, ограничение на управление транспортом и приостановка государственной регистрации недвижимости.

Глава Минцифры Максут Шадаев допускал, что реестр военнообязанных появится в полном объеме не раньше осенней призывной кампании. 

Читайте на РБК Pro
Правила госзакупок-2023: чем опасны контракты с импортными составляющими
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
«Взял кредит, купил биткоин»: как суды рассматривают криптовалютные кейсы
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
повестка призыв военком
Материалы по теме
Военком Москвы назвал сроки начала рассылки повесток через «Госуслуги»
Общество
Картаполов заявил о «вое пропиндосской шушеры» из-за закона о повестках
Политика
Нарусова оценила закон об электронных повестках фразой Черномырдина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter