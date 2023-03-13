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В Молдавии заявили о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»
Молдавская полиция объявила о задержании членов «пророссийской сети», которые прибыли в страну «с очень конкретной целью» — дестабилизировать ситуацию в преддверии антиправительственной демонстрации
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Полиция Молдавии раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны, сообщает Spiegel со ссылкой на главу генерального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану.

По утверждению представителя полиции, сеть контролирует российская сторона, ее члены прибыли из России в Молдавию «с очень конкретной целью». Чернэуцану заявил, что они намеревались «ослабить местное прозападное правительство».

После рейдов вечером в субботу, 12 марта, полицейские допросили 25 человек, семеро из них задержаны. Операция прошла перед воскресной акцией протеста в Кишиневе, на которой митингующие выступали против роста цен и тарифов. Демонстранты во главе с депутатами от оппозиционной партии «Шор» призывали власти оплатить зимние счета за отопление и электричество и потребовали отставки президента Майи Санду и правительства. В полиции заявили, что в организации беспорядков виновны лица, «обученные специализированной службой в России».

Как рассказал Чернэуцану, сотрудник молдавской полиции под прикрытием внедрился в группу, членам которой пообещали до $10 тыс. за дестабилизацию ситуации в Молдавии во время протестов. Всего, утверждает представитель полиции, было организовано десять групп численностью от пяти до десяти человек, все они проходили специальную подготовку.

10 марта посольство США в Молдавии сообщило, что, по мнению Вашингтона, «Россия преследует возможность ослабить молдавское правительство, возможно с потенциальной целью увидеть более дружественную администрацию в Кишиневе». В декабре прошлого года глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, не приведя доказательств, заявил, что Россия планирует вторжение на территорию страны для объединения с приднестровским регионом. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал молдавскому правительству «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в республике; через несколько дней в Кишиневе сообщили, что смогли подтвердить данные украинской разведки. В Кремле на это сказали, что не знают о «плане дестабилизации», о котором говорил украинский президент, и посоветовали «обращаться к господину Зеленскому».

В феврале, после утверждения нового правительства Молдавии во главе с Дорином Речаном последний заявил, что Кишинев будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья. В Кремле в ответ посоветовали молдавским властям осторожнее высказываться на эту тему. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта непризнанной республики с Молдавией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Молдавия Кишинев дестабилизация полиция протесты
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