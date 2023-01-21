Санду допустила превращение Молдавии в «часть крупного альянса»

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Молдавия в связи с военными действиями на Украине обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок. Об этом в интервью Politico сказала президент республики Майя Санду.

Отвечая на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО, Санду заявила, что Кишинев пока обдумывает свой следующий шаг, а также необходимость поправок к Конституции.

«Сейчас идет серьезное обсуждение нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса», — сказала молдавский лидер. «И если в какой-то момент мы, как нация, придем к выводу, что нам необходимо изменить наш нейтральный статус, это должно произойти через демократический процесс», — отметила она.

Нейтральный статус республики закреплен в ее Основном законе. Согласно ст. 11, Молдавия провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения у себя вооруженных сил других государств.

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