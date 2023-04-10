Санду позвала граждан на народный сбор, «чего хотят молдаване»

Президент Молдавии призвала граждан прийти на «народное собрание» в Кишиневе 21 апреля, чтобы подтвердить, по ее словам, выбранный молдаванами путь в Европу

Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду анонсировала на 21 апреля «народное собрание» в центре Кишинева, чтобы продемонстрировать миру выбранный, по ее словам, молдаванами путь в Европу. Об этом она сообщила в ходе обращения к гражданам. Текст опубликован на странице Санду в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня мы запустили инициативу по созыву в Кишиневе собрания граждан, чтобы рассказать всему миру, что мы европейцы, и это путь, который мы выбрали», — сказала она.

По словам президента, «Европейское народное собрание» Молдавии пройдет 21 апреля на площади в центре Кишинева.

«Давайте ответим тем, кто спрашивает, чего хотят молдаване. Громкий и четкий ответ», — добавила Санду.

Она указала, что обращается ко всем гражданам — фермерам, учителям, студентам, общественным организациям, предпринимателям и госслужащим.

«Мы находимся на важном перекрестке. То, что мы делаем сейчас, повлияет на нашу жизнь, жизнь наших детей и жизнь детей наших детей. Я обращаюсь с этим призывом ко всем гражданам, потому что в решающие моменты важные решения принимаются не только политиками», — сообщила Санду.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал правительству Молдавии «российский документ» с планом по дестабилизации политической обстановки в стране и «установлению контроля» над ней. Кишинев подтверждал получение эти данных.

МИД России опроверг утверждения, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Эта «дезинформация», считают в министерстве была запущена украинскими властями с целью втянуть Кишинев в «жесткое противостояние» с Россией.

Санду занимает пост президента Молдавии с 2020 года. Она является сторонником сближения страны с Европейским союзом и США. В 2014 году Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а в июле 2022 года получила официальный статус кандидата на членство в ЕС. Вместе с ней такой статус получила и Украина.