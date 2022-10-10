Владимир Кара-Мурза получил премию Вацлава Гавела за заслуги в борьбе за права человека

Денежная часть премии — €60 тыс., ее ежегодно вручают за выдающиеся заслуги по защите прав человека. Кара-Мурза (признан иноагентом) с апреля находится под арестом по обвинению в распространении фейков о российской армии

Владимир Кара-Мурза (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) получил премию имени Вацлава Гавела, которой награждают за выдающиеся заслуги по борьбе за права человека, сообщается в «Твиттере» Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Лауреат получит €60 тыс.

Кара-Мурза — бывший председатель Фонда Бориса Немцова за свободу, бывший заместитель председателя Партии народной свободы, член бюро движения «Солидарность» и координационного совета российской оппозиции.

Политик с апреля находится под арестом по ч. 2 ст. 207.3 УК о «фейках» об армии (до десяти лет лишения свободы). В конце июля против него возбудили дело по ст. 284.1 о деятельности «нежелательной организации» (до шести лет лишения свободы).

В начале октября источники ТАСС и RT сообщили, что против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело — о госизмене (ст. 275 УК, до 20 лет). По данным RT, следствие считает, что он несколько лет оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, и получал за это около $30 тыс. в месяц. Позже адвокат оппозиционера Вадим Прохоров подтвердил, что Кара-Мурзе предъявили обвинение. «Разумеется, вину он не признает», — говорил адвокат (цитата по «Интерфаксу»).

Премия Вацлава Гавела была учреждена в 2013 году, ее присуждает ПАСЕ. Награда названа в честь последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии и посвящена его памяти.

В год основания премии ее получил белорусский правозащитник и основатель центра «Весна» Алесь Беляцкий. В прошлом году награда тоже досталась представителю Белоруссии — оппозиционеру Марии Колесниковой, которая отбывает 11-летний срок по обвинению в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и призывах к причинению ущерба национальной безопасности.

Россияне удостаивались премии дважды: в 2015 году ее присудили главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, а в 2018 году — Оюбу Титиеву, руководителю грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован).