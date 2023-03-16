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Адвокат назвал серьезной ситуацию со здоровьем Кара-Мурзы

Адвокат: заседание Мосгорсуда по делу Кара-Мурзы не состоялось из-за его состояния
Кара-Мурзе поставили диагноз полинейропатия нижних конечностей. В связи с его состоянием здоровья его не доставили в Мосгорсуд, заседание не состоялось, сообщил адвокат
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заседание Мосгорсуда по делу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр иноагентов), которое должно было пройти 16 марта, не состоялось из-за ухудшения здоровья подсудимого. Об этом сообщил РБК его адвокат Вадим Прохоров.

«Его даже не доставили [в суд], потому что он сейчас проходит курс лечения <...> Диагноз мы не скрываем — полинейропатия нижних конечностей. Ситуация настолько серьезная, что его даже не доставили в суд», — отметил он. Кара-Мурзе предстоит провести обследование в гражданской больнице, после чего прояснится, в каком состоянии он находится.

Следующее заседание суда предварительно назначено на 11:00 20 марта, рассказал адвокат. Тем не менее он усомнился, что его клиент сможет принять участие в заседании, так как курс лечения занимает не менее 10 дней.

«Произошло обострение заболевания, которое изначально, надо полагать, связано с теми сильнейшими отравлениями, которые он испытал в 2015 и 2017 году», — добавил Прохоров.

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили РБК, что заседание не состоялось по состоянию здоровья Кара-Мурзы.

Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года по обвинению по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет).

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В июле 2022 года на Кара-Мурзу завели дело о деятельности «нежелательной организации» (до шести лет лишения свободы), а в октябре — о государственной измене (до 20 лет лишения свободы). По данным RT, следствие считает, что Кара-Мурза несколько раз оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России.

Кара-Мурза вину не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.

Владимир Кара-Мурза — экс-председатель Фонда Бориса Немцова за свободу, в 2015–2016 годах он занимал пост заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019-го по февраль 2022-го политик вел передачу на «Эхе Москвы».

В 2015 и 2017 годах оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

В первый раз ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность» и ввели в состояние медикаментозного сна. Для реабилитации Кара-Мурза уезжал из России, но затем вернулся. Кара-Мурза обращался к французским специалистам для проведения экспертизы. Они установили, что в организме политика была значительно превышена допустимая концентрация марганца (в 59,5 раза), меди (в 1,8 раза), цинка (в 2,25 раза), ртути (в 1,2 раза).

В 2017 году Кара-Мурзу снова госпитализировали с симптомами отравления. У него были выявлены проблемы с почками, его поставили на гемодиализ и ввели в искусственную кому.

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Виктория Громова Виктория Громова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Владимир Кара-Мурза состояние здоровья суд
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