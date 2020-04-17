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Путин из-за вируса ответил губернатору фразой «на то вы и работаете»

На сообщение главы Владимирской области о нехватке врачей и средств защиты Путин ответил, что работа губернаторов и заключается в том, чтобы справляться с трудностями. По словам президента, регионы не осваивают выделенные деньги
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Губернаторы должны справляться с объективными трудностями, для этого они и работают, заявил президент Владимир Путин, комментируя отчет главы Владимирской области Владимира Сипягина о ситуации с коронавирусом.

Сипягин заявил о нехватке в области врачей-специалистов: инфекционистов в регионе, по его словам, лишь 28% от необходимого числа, реаниматологов — 53%, пульмонологов — 24%. Также в регионе недостает средств индивидуальной защиты для врачей, а с закупкой костюмов, очков, респираторов и медицинского оборудования возникают сложности, добавил Сипягин. По его словам, препарат гидроксихлорин, которым власти разрешили лечить коронавирус, Владимирская область получает лишь на 50 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

«Объективные трудности, конечно, существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности объективного и субъективного характера. <...> Активнее просто нужно действовать, активнее. И быстрее. Несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности. Каждый руководитель региона должен на своем месте понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должна быть исполнена», — сказал Путин (трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24»).

Путин предложил направить регионам ₽200 млрд на устойчивость бюджетов
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По словам президента, ранее он переговорил с председателем правительства Михаилом Мишустиным и в ходе беседы выяснилось, что выделенные для регионов деньги «не разбираются в нужном объеме». «Своевременно доводятся до регионов — не все их осваивают вовремя», — заявил президент.

В конце марта правительство направило регионам 33,4 млрд руб. на увеличение числа мест в больницах в рамках борьбы с коронавирусом. Также в начале апреля кабмин распределил между субъектами 5,1 млрд руб. для выплат медработникам, а позднее на эти цели власти направили еще 45,6 млрд руб. 15 апреля Путин предложил передать регионам дополнительную помощь 200 млрд руб.

По данным оперативного штаба, во Владимирской области зарегистрировано 183 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Выздоровел один человек, пять умерли.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, Владимирская область, коронавирус
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