Мишустин распорядился выделить 45,6 млрд руб. на доплаты медикам

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Правительство России выделило «около 50 млрд руб.» на дополнительные выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», — сказал Мишустин. Он указал, что документ о дополнительных выплатах медработникам был подписан по поручению президента.

Согласно документу, который размещен на сайте кабмина, из резервного фонда правительства Минздраву выделят 45,6 млрд руб. Они рассчитаны на трансферты в регионы для стимулирующих выплат врачам, а также на субсидии организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки России и Федеральному медико-биологическое агентству (ФМБА). Распоряжение было подписано Мишустиным 12 апреля.

О необходимости дополнительных выплат медицинским работникам президент Владимир Путин говорил 8 апреля.