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Мишустин распорядился выделить 45,6 млрд руб. на доплаты медикам

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство России выделило «около 50 млрд руб.» на дополнительные выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», — сказал Мишустин. Он указал, что документ о дополнительных выплатах медработникам был подписан по поручению президента.

Согласно документу, который размещен на сайте кабмина, из резервного фонда правительства Минздраву выделят 45,6 млрд руб. Они рассчитаны на трансферты в регионы для стимулирующих выплат врачам, а также на субсидии организациям, подведомственным Минздраву, Минобрнауки России и Федеральному медико-биологическое агентству (ФМБА). Распоряжение было подписано Мишустиным 12 апреля.

Путин предложил доплачивать работающим с коронавирусом врачам до 80 тыс.
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О необходимости дополнительных выплат медицинским работникам президент Владимир Путин говорил 8 апреля.

По его словам, размер выплаты для врачей составит 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс. руб., а для младшего медперсонала — 25 тыс. руб. Он отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом медики «находятся на передовой» и поэтому необходимо обеспечить их повышенными страховыми гарантиями за счет федерального бюджета.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: правительство, выплаты, коронавирус
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