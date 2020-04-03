Кабмин распределил между регионами 10,2 млрд руб. на доплаты медикам

Фото: АГН «Москва»

Правительство России распределило между регионами бюджетные средства в размере 10,2 млрд руб. на поддержку медицинских работников в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Распоряжением от 18 марта, кабмин выделил Минздраву 10,2 млрд руб. на выплаты «стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 апреля подписал распоряжение (.pdf) о распределении половины этой суммы в 5,1 млрд руб. между регионами. Оставшиеся 5,1 млрд руб. пока находятся в нераспределенном резерве.

Накануне, 2 апреля, стало известно, что правительство выделило 5,2 млрд руб. на закупку автомобилей скорой помощи для регионов. Расширение автопарка должно помочь подготовить субъекты к приему пациентов с коронавирусом.