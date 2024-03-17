В Одесской области заявили об активном строительстве укреплений

Зеленский ранее сообщил, что по всей Украине возводятся линии обороны протяженностью 2 тыс. км. Глава Одесской ОВА назвал строительство укреплений своим приоритетом. Путин еще в конце февраля заявил, что Россия активно наступает

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В Одесской области активно возводят фортификационные сооружения, в работах задействованы около 150 человек и 80 единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.

По его словам, из-за «усиления давления» со стороны России повышение обороноспособности региона сегодня является самым приоритетным направлением. «Активно строим фортификационные сооружения, устанавливаем заградительные рубежи — «зубы драконов», противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Задействовано около 150 человек и 80 единиц техники», — заявил Кипер.

Он также отметил, что Россия продолжает собирать потенциал и не останавливается в продвижении своих планов, однако строительство фортификационных сооружений — «мощный сдерживающий фактор для агрессора».

О строительстве трех линий укреплений по всей Украине протяженностью около 2 тыс. км ранее на этой неделе сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, это «масштабная задача, но сейчас темпы хорошие». «Рассчитываю на своевременное завершение», — заключил глава государства.

В Пентагоне в феврале предупреждали, что без возобновления американской помощи украинским военным придется решать, какие города они в состоянии удержать. Заявление прозвучало на следующий день после того, как министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о переходе Авдеевки под контроль российских войск. С тех пор Вооруженные силы России развили наступление: под их контроль перешли несколько сел к западу от Авдеевки, в том числе Ласточкино, Петровское, Победа, Северное и Невельское.

The New York Times писала, что Пентагон разочарован военной стратегией, которую избрал Зеленский: в США советовали ему концентрировать свои силы на одной большой битве за раз, однако украинский лидер предпочитал тратить свои силы в боях за города, которые, по мнению США, «не имеют стратегической ценности».

Путин еще в конце февраля заявил, что Россия наступает по нескольким направлениям, «освобождая все новые территории». Также глава государства неоднократно называл Одессу русским городом, однако не подтверждал планы наступления на регион. В то же время зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что «в России уже заждались Одессу».