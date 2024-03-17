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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил обнародовать результаты расследования по крушению Ил-76

Путин поручил до 1 июля обнародовать результаты расследования по крушению Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин поручил СК до 1 июля обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного Ил-76 в Белгородской области, перевозившего украинских военнопленных. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи со студентами — участниками спецоперации, прошедшей в конце января.

Доклад необходимо обнародовать до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен глава СК Александр Бастрыкин.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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