Путин поручил обнародовать результаты расследования по крушению Ил-76

Президент России Владимир Путин поручил СК до 1 июля обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного Ил-76 в Белгородской области, перевозившего украинских военнопленных. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи со студентами — участниками спецоперации, прошедшей в конце января.

Доклад необходимо обнародовать до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен глава СК Александр Бастрыкин.

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