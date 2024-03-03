Москалькова не исключила скорую передачу тел погибших при крушении Ил-76

Обстановка у места крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, 24 января 2024 г. (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Останки украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, могут быть переданы Украине в ближайшее время, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, переговоры по этому поводу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля. Все экспертные процедуры завершены, украинская сторона подтвердила готовность принять тела, отметила омбудсмен.

«Мы надеемся, что фрагменты тел украинских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара со стороны Украины, будут в ближайшее время переданы», — добавила Москалькова.

«Воля со стороны России есть», — заявила она в ответ на вопрос о том, есть ли препятствия в этом процессе или все зависит от политической воли сторон.

Российский военно-транспортный Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит в небе над Белгородской областью 24 января. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.

Президент Владимир Путин впоследствии сообщил, что самолет был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot. Он также не исключил, что Ил-76 могли сбить случайно, но отметил, что это все равно преступление по неосторожности.

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