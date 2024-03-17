Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов
Минобороны: ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью
Дежурные средства противооздушной обороны (ПВО) России около 14:30 мск уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
О пресечении предыдущей атаки Минобороны сообщило около 14:00 мск. Тогда ПВО уничтожили четыре БПЛА также над территорией Белгородской областью.
Материал дополняется
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.