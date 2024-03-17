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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов

Минобороны: ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства противооздушной обороны (ПВО) России около 14:30 мск уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

О пресечении предыдущей атаки Минобороны сообщило около 14:00 мск. Тогда ПВО уничтожили четыре БПЛА также над территорией Белгородской областью.

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Минобороны ВСУ БПЛА Белгородская область
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