Минобороны: ПВО России уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства противооздушной обороны (ПВО) России около 14:30 мск уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

О пресечении предыдущей атаки Минобороны сообщило около 14:00 мск. Тогда ПВО уничтожили четыре БПЛА также над территорией Белгородской областью.

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