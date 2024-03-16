Гладков: в Белгороде возник пожар на промышленном предприятии после атаки ВСУ

В Белгороде возник пожар на предприятии после атаки РСЗО Vampire

Травму получил сотрудник предприятия, мужчину госпитализировали. В Белгороде и районе повреждены частные домовладения и автомобиль, на территории предприятия возник пожар, одно СНТ осталось без света

Фото: vvgladkov / Telegram

На подлете к Белгороду сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, обломки упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пожар на предприятии уже тушат. Один сотрудник пострадал — мужчина получил баротравму. Его доставили в городскую больницу. Также один из осколков упал в огород частного жилого дома, взрывной волной повреждена теплица.

Баротравма — повреждение внутренних органов, в частности легких или барабанной перепонки в ухе, вызванное разницей давления между внешней средой и внутренней полостью тела. Баротравма может возникнуть при воздействии ударной волны взрыва.

Последствия обстрела есть и в Белгородском районе: там повреждены два частных домовладения, автомобиль и линия электропередачи. Без света остались абоненты СНТ «Ромашка».

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последнее время атаки, в частности с использованием РСЗО Vampire, усилились.

С ночи 16 марта российские средства ПВО сбили над Белгородской областью в общей сложности 24 снаряда этой системы. В результате обстрела за сутки погиб как минимум один человек, не менее 11 пострадали.