В Белгороде возник пожар на предприятии после атаки РСЗО Vampire
На подлете к Белгороду сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, обломки упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Пожар на предприятии уже тушат. Один сотрудник пострадал — мужчина получил баротравму. Его доставили в городскую больницу. Также один из осколков упал в огород частного жилого дома, взрывной волной повреждена теплица.
Баротравма — повреждение внутренних органов, в частности легких или барабанной перепонки в ухе, вызванное разницей давления между внешней средой и внутренней полостью тела. Баротравма может возникнуть при воздействии ударной волны взрыва.
Последствия обстрела есть и в Белгородском районе: там повреждены два частных домовладения, автомобиль и линия электропередачи. Без света остались абоненты СНТ «Ромашка».
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последнее время атаки, в частности с использованием РСЗО Vampire, усилились.
С ночи 16 марта российские средства ПВО сбили над Белгородской областью в общей сложности 24 снаряда этой системы. В результате обстрела за сутки погиб как минимум один человек, не менее 11 пострадали.
RM-70 Vampire — это модернизированная реактивная система залпового огня чешской версии советской РСЗО БМ-21 «Град», она была создана еще в Чехословакии. Основное отличие RM-70 от БМ-21 заключается в наличии системы быстрой перезарядки, расположенной прямо за кабиной. Калибр реактивных боеприпасов остался прежним — 122 мм.
Боевой расчет составляет шесть человек. Обновленная машина Vampire, которая была создана уже в современной Чехии, интегрирована на шасси грузового автомобиля Tatra 815-7. Максимальная скорость машины составляет 90 км/ч.
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