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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили четыре украинских дрона

Минобороны: ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале. В ведомстве отметили, что данная атака пресечена около 14:00 мск.

За несколько минут до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что запущена сирена ракетной опасности. «Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем телеграм-канале.

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Минобороны ПВО Белгородская область
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