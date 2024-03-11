Украина начала переговоры с Западом о возобновлении авиасообщения

Украина готовится к возобновлению авиасообщения, прерванного в 2022 году, чиновники уже ведут переговоры с регуляторами в ЕС и США, сообщили в правительстве страны. Для возобновления полетов Киев намерен использовать опыт Израиля

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Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и Евросоюза по вопросу возобновления пассажирских авиаперевозок, сообщил министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью «РБК Украина».

По его словам, пока рано говорить о сроках возобновления авиасообщения, но Киев уже передает регуляторам видение того, как оно будет работать в условиях военного положения.

«Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль — это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля», — рассказал он.

Кубраков сообщил, что в возобновлении рейсов заинтересованы несколько европейских и три украинские авиакомпании, но названий не привел. «Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна», — сказал министр об украинских авиаперевозчиках.

Украина после начала российской военной операции утром 24 февраля закрыла воздушное пространство для гражданской авиации. Авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено еще в 2015 году: Петр Порошенко, в то время украинский президент, ввел в действие решение СНБО о применении санкций, в том числе против российских авиакомпаний. На фоне военной операции приостановили работу и ряд российских аэропортов в южных и западных регионах.

В прогнозе авиаперевозок Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) от апреля 2023 -го говорилось, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся как минимум до 2029 года. Несмотря на это, глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл о'Лири летом 2023 года не исключил, что авиакомпания может возобновить рейсы на Украину.