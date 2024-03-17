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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады

Захарова ответила на предложение Франции о прекращении огня во время Олимпиады
Сюжет
Военная операция на Украине
Захарова в ответ на слова Макрона об инициативе предложить Москве прекращение огня на Украине на время Олимпиады призвала прекратить поставки оружия Киеву
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Франции следует прекратить поставки оружия Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, отвечая на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Париж предложит Москве прекращение огня на Украине на время проведения Олимпийских игр.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных [граждан], а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции. Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию о прекращении огня на Украине на это время.

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Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

В начале 2023 года президент России Владимир Путин отдал приказ о прекращении огня на период Рождества 6–7 января и предложил властям Украины поддержать эту инициативу. Киев отказался, посчитав идею «прикрытием». «Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — сказал тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Режим прекращения огня длился с полудня 6 января до конца суток 7 января.

Минувшим летом Путин говорил, что Россия не может прекратить огонь в условиях ведущегося наступления Украины. К концу февраля 2024 года, по его словам, Россия перехватила инициативу и наступает по ряду оперативных направлений.

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Москва осуждает военную помощь Киеву, поставляемую западными странами, и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но изменит его исхода.

Захарова ответила на идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады
Захарова ответила на идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Мария Захарова Эмманюэль Макрон прекращение огня
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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