Захарова ответила на предложение Франции о прекращении огня во время Олимпиады

Захарова ответила на идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады

Захарова в ответ на слова Макрона об инициативе предложить Москве прекращение огня на Украине на время Олимпиады призвала прекратить поставки оружия Киеву

Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Франции следует прекратить поставки оружия Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, отвечая на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Париж предложит Москве прекращение огня на Украине на время проведения Олимпийских игр.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных [граждан], а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции. Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию о прекращении огня на Украине на это время.

В начале 2023 года президент России Владимир Путин отдал приказ о прекращении огня на период Рождества 6–7 января и предложил властям Украины поддержать эту инициативу. Киев отказался, посчитав идею «прикрытием». «Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — сказал тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Режим прекращения огня длился с полудня 6 января до конца суток 7 января.

Минувшим летом Путин говорил, что Россия не может прекратить огонь в условиях ведущегося наступления Украины. К концу февраля 2024 года, по его словам, Россия перехватила инициативу и наступает по ряду оперативных направлений.

Москва осуждает военную помощь Киеву, поставляемую западными странами, и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но изменит его исхода.