Собянин сообщил о сбитии дрона, летевшего на Москву

К юго-востоку от Москвы сбит дрон, пострадавших нет, написал Собянин. Этой ночью атакам дронов подверглись Белгородская и Орловская область, несколько БПЛА сбили в Курской области, еще по одному в Тульской и Воронежской областях

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Раменском городском округе уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

Этой ночью атаке БПЛА также подверглись другие регионы страны. В Орловской области дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса, загорелся один из резервуаров в нефтехранилище, его пытаются потушить. В Белгородской области беспилотник повредил линии электропередач, из-за чего свет пропал в семи селах. В Тульской области сбили один аппарат, в Курской — шесть, над Воронежем - один.

В последний раз Собянин сообщал о БПЛА, летевшего на Москву, в середине февраля. Его сбили над Подольском, пострадавших и разрушений не было.