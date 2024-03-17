Как прошли президентские выборы в России

Владимир Путин в пятый раз побеждает на президентских выборах, свидетельствуют данные экзитполов и предварительные результаты выборов. Как в России впервые прошли трехдневные выборы президента — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным экзитпола ВЦИОМа, действующий президент Владимир Путин получит 87% голосов, а второе место займет кандидат КПРФ Николай Харитонов (4,6% голосов). Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, согласно экзитполу, получит 4,2% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3% голосов. По данным экзитпола ФОМ, Владимир Путин набирает 87,8%, Николай Харитонов — 4,7%, Владислав Даванков — 3,6%, Леонид Слуцкий — 2,5%.

По данным ЦИК (после обработки 29,9% голосов), Путин лидирует с 87,68% голосов, второе место у Харитонова (3,95%), третье у Даванкова — 3,81%, у Слуцкого — 3,01%.

89,1% голосов набирает Владимир Путин по результатам обработки дистанционного электронного голосования в Москве, сообщил Мосгоризбирком. На втором месте Даванков — 4,4%, на третьем Харитонов — 3,3%, на последнем Слуцкий — 3,2%.

Предварительная явка составила 74,22%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после закрытия участков. Это рекордный показатель в истории современной России.

Инаугурация избранного президента должна состояться 7 мая (по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, победившего на предыдущих выборах).

Рекордная общая явка

Эти президентские выборы стали первыми, на которых голосование длилось три дня. Впервые трехдневное голосование применялось на выборах в Государственную думу в 2021 году. Тогда же впервые на федеральных выборах использовалась система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Три года назад по итогам трех дней общая явка (с учетом голосов, поданных на участках, и через систему ДЭГ) на парламентских выборах составила 51,72% голосов. На нынешних выборах отметка в половину голосов избирателей была пройдена к середине второго дня голосования.

Уже в первый день голосования, 15 марта, общая явка по стране достигла 36,09%, сообщила ЦИК. В нескольких регионах (в ДНР, в Херсонской области, Чукотском автономном округе, Тыве и Кемеровской области) к концу пятницы проголосовало более 60% избирателей. На выборах в Госдуму три года назад в первый день проголосовали 16,85% избирателей.

Голосовать дистанционно могли жители 28 регионов (для этого им нужно было подать заявление на портале Госуслуг) и Москвы (на портале mos.ru). Большинство из тех, кто голосовал дистанционно, также сделали это в первый день — из 4,76 млн человек в первый день ДЭГ воспользовались три млн избирателей. Всего дистанционно проголосовали 94% из тех, кто подал заявление на голосование, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

В первый день утром из-за массового наплыва желающим проголосовать на порталах «Госуслуги» и mos.ru приходилось ждать в электронной очереди. В Москве, где электронное голосование проходит на платформе mos.ru, к середине дня 17 марта электронно проголосовали 3,5 млн человек.

К концу второго дня голосования, в субботу, явка по стране составила 58,74%. К середине дня 17 марта явка с учетом ДЭГ достигла 70% — это рекорд в современной истории России. К закрытию участков, по предварительным данным, не был превышен показатель единственных выборов президента РСФСР, прошедших 12 июня 1991 года, — тогда в голосовании приняло участие 74,66%, а наименьшая активность была на президентских выборах 2004 года, когда явка составила 64,38%.

Предыдущие выборы президента В 2018 году Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69%. Явка составила 67,54%. Второй результат показал кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третье место было у Владимира Жириновского от ЛДПР (5,65%). В 2012 году Владимир Путин победил, набрав 63,6%. Явка составила 65,34%. В 2008 году победил Дмитрий Медведев с результатом 70,28% при явке 69,81%. В 2004 году Владимир Путин выиграл свои вторые выборы, набрав 71,31% голосов, явка составила 64,38%. В 2000 году Владимир Путин одержал первую победу на выборах с результатом 52,94%, явка составила 68,70%.

Лидеры среди регионов

По состоянию на 18:00 17 марта во всех регионах страны на участки пришло более половины избирателей, а в 25 из 89 регионов — более 80%. Лидером по явке стала Чечня, там в голосовании к этому времени приняли участие 96,46%. Отметку в 90% избирателей также прошли Ямал, Кемеровская область, Тыва, Северная Осетия и Кабардино-Балкарская Республика.

Наименьшая явка на участки была в Алтайском крае (51,65%), Томской области (53,48%) и Карелии (54,54%), но итоговая явка в них будет выше, после того как избиркомы учтут данные дистанционного голосования.

Досрочно проголосовало более 2,3 млн избирателей, отмечала 14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Такого у нас никогда не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации», — заявила она. Прежде всего, по ее словам, высокая цифра объясняется голосованием в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В ДНР досрочно проголосовали 57,84% избирателей, в ЛНР — 18,52%, в Херсонской — 58,14%, в Запорожской — около 36%.

На президентских выборах 2018 года досрочно проголосовали около 180 тыс. избирателей, а на выборах в Госдуму — 260 тыс., сообщала Памфилова

В приграничных районах Белгородской области из-за угрозы обстрелов досрочно проголосовали в девяти районах, в том числе в Грайворонском и Шебекинском городских округах. По состоянию на 18:00 воскресенья явка на участках в области составила 82,46% избирателей, что также выше, чем на выборах президента в 2018 года, когда проголосовали 73,24% избирателей.

По предварительным данным, общая явка на выборах в Москве превысила 66%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Это больше, чем в 2018 году, когда в президентских выборах в столице приняли участие 59,95% избирателей (4,5 млн человек). Почти половина избирателей проголосовала онлайн (по данным на 18:00 — 47,9%). Общее число проголосовавших онлайн за все время выборов — 3,666 млн человек, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

В Санкт-Петербурге 17 марта на 18:00 явка на участках составила 69,68% (проголосовали 2,663 млн человек), сообщил в воскресенье председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. На президентских выборах шесть лет назад общая явка в городе была 63,87%.

В Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других городах в воскресенье на некоторых участках появлялись очереди. К подобной форме протеста призывали Алексей Навальный и его сторонники. «Организаторы протестных акций, суть которых заключалась в том, чтобы прийти на избирательные участки в полдень 17 марта, зарабатывают очки на Алексее Навальном даже после его смерти», — прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова.

Беспилотники и обстрелы Избирком Херсонской области 15 марта сообщил об ударах по помещениям в городе Каховке и в селе Брилёвка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии. Территория Белгородской области и областной центр все дни выборов обстреливались со стороны Украины. 17 марта в Белгороде в результате обстрела один человек погиб, еще 11 пострадали, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Утром 17 марта Минобороны сообщило о перехвате 35 беспилотников над российским регионами — в Белгородской области тогда сбили три дрона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на 17 марта о четырех атаках дронов на Москву, пресеченных в различных районах Подмосковья.

Новые виды нарушений

На ресурсы дистанционного электронного голосования было заблокировано около 280 тыс. хакерских атак, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Н в целом, по оценке председателя ЦИК, серьезных нарушений на выборах не было. «Мы шерстим, сидим, в основном там мусор, высосанный из пальца, ничего нет серьезного, поэтому нечего сейчас разбирать», — сказала она 16 марта.

Наблюдатели КПРФ в Москве в первый день голосования сообщали о случаях принуждения к голосованию сотрудников предприятий.

С первого дня голосования появлялись сообщения о попытках поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями — такие инциденты были зафиксированы на 29 участках в 20 регионах страны.

В Санкт-Петербурге 16 марта суд арестовал Александру Карасеву, бросившую «коктейль Молотова» во вход избирательного участка. Против нее заведено дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК, до пяти лет лишения свободы). «Вину она признала. Против меры возражала, просила домашний арест. Срок меры — 14.05.2024», — сообщила пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

В Москве была арестована девушка, которая вылила жидкость в урну с бюллетенями.

В Перми 17 марта пенсионерка взорвала петарду на территории избирательного участка в доме культуры им. Солдатова, ее госпитализировали с травмой руки. По словам очевидцев, женщина перед взрывом разговаривала с кем-то по телефону, возможно, это были мошенники, пишет региональное издание Properm.ru.

В Екатеринбурге суд арестовал профессора Уральского федерального университета Эмилию Носову по аналогичной причине — женщину задержали 16 марта после попытки испортить бюллетени на одном из избирательных участков города. С собой у нее была зеленка.

Как сообщила Памфилова, испорчены были более 200 бюллетеней. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила в будущем учесть такие инциденты: «Может быть, людям предоставят право, кто желает — переголосовать».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что все, кто совершает преступления на избирательных участках или рядом с ними, могут быть привлечены к ответственности не по статье 141 Уголовного кодекса, а по статье 275 УК — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны.

Голосование за рубежом и реакция Запада

Участки для голосования были открыты в 144 странах, но единого графика работы у них не было. В некоторых странах в этот раз открылось меньше участков, чем на президентских выборах 2018 года. Это связано с сокращением числа дипломатов и консульских учреждений. Так, в Германии вместо 15 участков работало два (в посольстве в Берлине и в консульстве в Бонне), приводил пример член ЦИК Николай Булаев.

По состоянию на 18:00 17 марта за рубежом проголосовали почти 250 тыс. россиян, сообщил замминистра иностранных дел Евгений Иванов. Утром официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что открылись 230 избирательных участков в 111 странах. На многих заграничных участках в воскресенье выстроились очереди. Из-за большого потока желающих проголосовать в Алма-Ате (Казахстан) было решено продлить время голосования до 21:00 по местному времени.

Страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) и представитель Европейского союза 24 февраля заявили, что проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нарушают суверенитет Украины и результатов они не признают. Представитель МИДа Мария Захарова назвала это заявление предвзятым: время G7, по ее словам, «безвозвратно ушло».

Европейский союз не будет формулировать единую позицию по российским выборам, каждое государство примет решение самостоятельно, сообщил на брифинге 14 марта Петер Стано, представитель главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.