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Избирком Херсонской области сообщил о двух ударах ВСУ по участкам

Избирком Херсонской области сообщил о двух ударах ВСУ по избирательным участкам
Сюжет
Выборы президента России
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Военная операция на Украине
Избирком региона сообщил о пострадавших на одном из них. У третьего участка заложили самодельное взрывное устройство
Фото: Избирательная комиссия Херсонской области
Фото: Избирательная комиссия Херсонской области

Украинские военные нанесли удар по избирательным участкам в городе Каховке и селе Брилевка Алешкинского района Херсонской области, сообщил региональный избирком. В Брилевке есть пострадавшие. Избирателей эвакуировали.

В городе Скадовске в той же области в мусорную урну перед участком для голосования заложили самодельную бомбу, также сообщила комиссия. Никто не пострадал.

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Выборы президента России в Херсонской области проходят впервые. Регион вошел в состав страны по итогам референдумов осенью 2022 года.

По данным ЦИК, явка по стране на 16:00 составила 23,02%. На момент публикации данных о явке в Херсонской области на сайте ЦИК не было. В регионе открыт 61 избирательный участок.

В Херсонской области с октября 2022 года действует военное положение.

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Андрей Гатинский
Херсонская область выборы президента России
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