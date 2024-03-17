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Выборы президента России ,  
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ФСБ сообщила о попытке заставить военного залить зеленкой урну на выборах

ФСБ: мошенники пытались заставить военного залить зеленкой урну на выборах
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Выборы президента России

Мошенники попытались заставить участника военной операции, залить зеленкой урну для голосования на выборах президента России, обещая вернуть похищенные средства. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР), передает «РИА Новости».

По информации ведомства, злоумышленники с Украины позвонили мужчине 31 января. Они представились сотрудниками компании-мобильного оператора и сообщили ему о блокировке сим-карты. К этому номеру у мужчины были привязаны все сервисы, которые он использовал, и он запаниковал.

В результате мошенники заставили жертву перевести им все средства, выплаченные за ранение, или около 3 млн руб.

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Фото:Zuma / ТАСС

Впоследствии злоумышленники предложили вернуть похищенное мужчине и выплатить ему моральную компенсацию в размере 200 тыс. руб., при выполнении определенных условий.

Как рассказал пострадавший, мошенники потребовали купить полулитровую бутылку воды и налить в нее зеленку. Затем требовалось «прийти на свой избирательный участок, подойти к этому мошеннику, взять у него бюллетень, проголосовать, кинуть в урну, и эту же урну залить этим раствором», сообщил мужчина.

Злоумышленники заверили исполнителя, что его арестует подконтрольный им следователь СК. По информации ФСБ, после выполнения всех задач и ареста мужчине пообещали вернуть украденные средства наличными.

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Накануне, во второй день голосования, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что поджечь и залить жидкостями урны с бюллетенями попытались на 29 избирательных участках в 20 регионах России. В результате, по ее данным, были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней.

Памфилова предупредила, что за преднамеренную порчу ящиков с бюллетенями предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Третий, последний день голосования на выборах президента России, пройдет 17 марта. По итогам первых двух дней явка во всех регионах составила 58,27% без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из данных ЦИК.

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Теги
ФСБ Военная операция на Украине мошенничество выборы президента России зеленка
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