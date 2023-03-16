«Аэрофлот» и S7 ответили на данные об отказе Турции заправлять самолеты

«Аэрофлот» и S7 заявили, что рейсы в Турцию выполняются в штатном режиме по расписанию

Турецкие СМИ сообщили, что Анкара по требованию США перестала обслуживать и заправлять некоторые самолеты из России и Белоруссии. «Аэрофлот» и S7 сообщили, что рейсы осуществляются штатно, по словам источника РБК, проблема решена

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Аэрофлот» и S7 выполняют полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов, сообщили РБК в авиакомпаниях. Так перевозчики ответили на данные о том, что турецкие власти по требованию США перестали заправлять самолеты из России.

16 марта портал AirportHaber, специализирующийся на новостях гражданской авиации, написал, что Министерство таможни и торговли Турции запретило поставлять топливо и проводить обслуживание российских и белорусских самолетов, произведенных с применением американского сырья. Речь идет о любых частных, грузовых и коммерческих лайнерах, доля американского сырья при производстве которых превышает 25%. Решение принято в соответствии с письмом от управления промышленности и безопасности Минторга США, говорится в сообщении.

Издание TurizmGuncel передавало, что Минфин США 14 марта направил властям Турции письмо с просьбой не обслуживать самолеты Airbus и Boeing, прибывающие из России с 16 марта. В заметке говорилось, что Турция удовлетворила эту просьбу.

РБК обратился за комментариями к представителю Росавиации и направил запрос в турецкую топливную компанию Petrol Ofisi Group. Она принадлежит швейцарско-нидерландской Vitol Group, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Представитель белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» отказался от комментариев.

По словам собеседника РБК в одной из российских авиакомпаний, нынешняя история аналогична ситуации с крупнейшим в Турции провайдером услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş. В феврале компания предупредила о рисках обслуживания более 170 импортных самолетов, принадлежащих авиакомпаниям из России, Белоруссии, Ирана, а также Роману Абрамовичу (его представитель сказал РБК, что у бизнесмена нет самолетов в Турции). Фигурирующие в списке оператора лайнеры попали под ограничения Минторга США, введенные весной 2022 года в ответ на начало боевых действий на Украине.

Теперь, сообщил собеседник РБК, одна из заправочных компаний Турции разослала письмо по электронной почте, что не будет заправлять самолеты российских компаний из перечня Минторга США. По словам источника, перевозчики вышли из ситуации.

Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, однако заявляла, что не позволит их обходить. В начале марта Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщил, что власти страны начали блокировать транзит товаров, находящихся под санкциями США и ЕС. В Еврокомиссии после этого заявили, что Брюссель следит за тем, чтобы страны в обход введенных санкций не экспортировали в Россию европейские товары, это касается и Турции