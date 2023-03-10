Bloomberg узнал детали об ограничении Турцией транзита товаров в Россию

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На фоне давления со стороны Вашингтона правительство Турции распорядилось с 1 марта прекратить транзит товаров, на которые наложены санкции США и ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Как отмечает агентство, за прошедший год Турция стала одним из главных реэкспортеров западной продукции в Россию, увеличив товарооборот с Москвой до $9,3 в 2022-м, с $5,8 млрд годом ранее. По данным Bloomberg, это создавало трудности для США и ЕС, которые долгое время оказывали на Анкару давления с целью соблюдения санкций.

Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной компании Subasi Мустафа Бояджиоглу подтвердил Bloomberg блокировку экспорта «санкционных товаров» в Россию. «Вообще не должно быть проблем с продуктами, которые сначала были импортированы в Турцию, а затем отправлены в Россию, но мы даже не уверены в этом, поскольку ограничения, по-видимому, основаны на стране происхождения продукции», — рассказал Бояджиоглу.

О том, что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов по параллельному импорту в Россию, накануне сообщил «Коммерсантъ FM». Опрошенные РБК эксперты отмечали, что первые отказы в оформлении транзитных грузов, где страной назначения была указана Россия, начались с 6 марта.

Как уточнил РБК генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло, оформление транзитных деклараций на грузы, которые в настоящее время находятся в турецких аэропортах, также невозможно. «Мы не можем вылететь по согласованным букингам, и тут ситуация пока не поменялась. Что касается автогрузовых терминалов, там можно оформить груз под процедуру МДП. В остальных случаях система может как заблокировать оформление транзита, так и пропустить», — указал он.

Возможной причиной блокировки транзита он называл обновление в международной европейской системе NCTS, контролирующей транзит всех грузов. «После введения десятого пакета санкций европейская часть системы стала блокировать оформление транзита санкционных грузов, а вот турецкий сегмент системы стал блокировать транзит повсеместно. <...> Задержка с доставкой грузов пока примерно семь дней, это не критично, но, если мы не увидим никаких улучшений, то возникает вопрос, как выходить из ситуации», — добавил Властопуло.

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