Госдеп связал с некомпетентностью инцидент с дроном в Черном море

Вашингтон обвиняет Москву в причастности к падению дрона в Черном море. Российские власти опровергают это и заявляют, беспилотник разбился из-за резкого маневра

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Действия истребителей России в отношении американского дрона MQ-9 Reaper были непреднамеренными и связаны с некомпетентностью российских пилотов. Такое мнение выразил в интервью MSNBC официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Я думаю, что лучшая оценка сейчас такова, что это, вероятно, было непреднамеренно. Вероятно, это было результатом глубокой некомпетентности одного из этих российских пилотов», — сказал он.

Произошедшее с американским беспилотником он назвал неприемлемым и опасным. «Вы знаете, у президента [США Джо] Байдена есть поговорка, что хуже запланированного конфликта может быть только непреднамеренный конфликт», — заявил Прайс.

Американские военные утверждают, что им пришлось затопить в Черном море MQ-9 Reaper после того, как один из двух российских истребителей, которые вылетели на его перехват, столкнулся с дроном. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «частью серии агрессивных, рискованных и небезопасных действий».

Министерство обороны России заявило, что истребители были подняты после того, как американский беспилотник у российских границ нарушил правила использования воздушного пространства в зоне военной операции. При этом, указали в министерстве, российская авиация не вступала в контакт с дроном и не применяла вооружения. MQ-9 Reaper, говорилось в сообщении, совершил резкий маневр и ударился об воду.

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдеп, где ему выразили озабоченность произошедшим. Тот категорически отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы, повторил версию Минобороны о ситуации с дроном и подчеркнул, что американский беспилотник уверенно и провокационно» летел в сторону российской территории с выключенными транспондерами.

Президенту США Джо Байдену доложили об инциденте с беспилотников, говорили в Белом доме. Информацию о произошедшем получил и президент России Владимир Путин, указывали в Кремле.