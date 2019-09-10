Мосгоризбирком признал действительными выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму признаны состоявшимися и действительными. Об этом сообщил в ходе заседания глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает ТАСС.

«Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися и действительными... Решение принято», — приводит агентство слова Горбунова.

8 сентября в России прошел единый день голосования, а в Москве состоялись выборы в Мосгордуму. По итогам обработки 99% протоколов из 45 мест в московский парламент 26 получили самовыдвиженцы, следует из данных Мосгоризбиркома. В городскую думу избрали 13 представителей КПРФ, девять действующих депутатов от «Единой России», трех представителей от «Справедливой России» и четырех от партии «Яблоко». Итоговая явка на выборах в депутатов Мосгордумы составила 21,77%.

После отказа в регистрации кандидатам от оппозиции кампания по выборам в Мосгордуму сопровождалась массовыми акциями протеста из-за высокого процента брака в собранных подписях. Наиболее многочисленная акция состоялась 10 сентября на проспекте Сахарова. В ней приняли участие 60 тыс человек.