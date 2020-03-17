Зеленский попросил у бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом

Он сказал, что для бизнеса «пришло время помочь стране», после того, как она «кормила» его долгое время. Деньги пойдут в отдельный фонд, который организует правительство

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским бизнесменам с просьбой выделить около $500 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об этом президент сообщил в ходе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Зеленского, он говорил с предпринимателями «очень откровенно». «Я сказал, что эта страна кормила вас долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал президент.

Деньги нужны в «отдельный фонд», который создает правительство, уточнил Зеленский.

Встреча с бизнесменами прошла ранее в понедельник 16 марта, сообщается на сайте президента Украины. На ней обсуждалась возможная помощь, которую предприниматели могут оказать в ходе проведения мероприятий по противодействию вирусу.