Зеленский попросил у бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским бизнесменам с просьбой выделить около $500 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об этом президент сообщил в ходе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По словам Зеленского, он говорил с предпринимателями «очень откровенно». «Я сказал, что эта страна кормила вас долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал президент.
Деньги нужны в «отдельный фонд», который создает правительство, уточнил Зеленский.
Встреча с бизнесменами прошла ранее в понедельник 16 марта, сообщается на сайте президента Украины. На ней обсуждалась возможная помощь, которую предприниматели могут оказать в ходе проведения мероприятий по противодействию вирусу.