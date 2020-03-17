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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский попросил у бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом

Он сказал, что для бизнеса «пришло время помочь стране», после того, как она «кормила» его долгое время. Деньги пойдут в отдельный фонд, который организует правительство
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским бизнесменам с просьбой выделить около $500 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об этом президент сообщил в ходе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Зеленского, он говорил с предпринимателями «очень откровенно». «Я сказал, что эта страна кормила вас долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал президент.

Деньги нужны в «отдельный фонд», который создает правительство, уточнил Зеленский.

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Встреча с бизнесменами прошла ранее в понедельник 16 марта, сообщается на сайте президента Украины. На ней обсуждалась возможная помощь, которую предприниматели могут оказать в ходе проведения мероприятий по противодействию вирусу.

«В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Бизнесмены согласились оказать государству помощь в реализации мер по противодействию вирусу, сообщается на сайте президента Украины.

Украина закрыла свои границы для въезда иностранных граждан с 15 марта сроком на две недели, допустив, однако, его продление. Страна также ограничила авиасообщение с другими странами. Президент Владимир Зеленский попросил находящихся за границей украинцев вернуться в страну до 17 марта включительно. Тех, кто не успеет это сделать, вернут в страну нерегулярными рейсами с помощью украинских авиакомпаний.

Ряд ограничительных мер также ввели в Киеве. В частности, в городе ограничат проведения культурных, спортивных и социальных мероприятий, где предполагается большое скопление людей, также приостановят работу торговые центры, рестораны, кафе и бары.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Владимир Зеленский, Украина
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