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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о почти 14 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки

Почти все они были зарегистрированы за пределами Китая. Более 860 человек также умерли от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, за последние сутки
Фото: Ognen Teofilovski/Reuters

За прошедшие сутки в мире подтвердили 13 903 случая заражения новым типом коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете.

Таким образом, общее число заражений во всем мире, по версии ВОЗ, составило 167 511 с начала пандемии коронавируса.

При этом почти все новые случаи заражения - 13 874 - были зафиксированы за пределами Китая, откуда начал распространяться вирус в конце 2019 года. На территории КНР за прошедшие сутки было зарегистрировано всего 29 случаев.

Кроме того, за пределами страны в этот период умерли 848 человек, в самом Китае - 14 человек.

ВОЗ сообщает, что число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР и теперь в отчетах организации эта страна не будет выделяться в отдельную графу.

Кроме того, еще четыре страны/территории сообщили о первых случаях заболевания, говорится в отчете организации.

Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Политика

Ранее в пятницу 13 марта ВОЗ признала Европу эпицентром пандемии коронавируса. В последнее время в этом регионе фиксировали больше случаев заражения, чем в Китае в пиковый период распространения заболевания. Больше всего заразившихся в Италии (25 тыс. случаев), также серьезная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Испании (8 тыс. случаев), Франции (более 5 тыс. случаев) и Германии (около 5 тыс. случаев).

Ранее в понедельник 16 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты с 17 марта на 30 дней. Также во Франции вводятся ограничения по перемещению граждан внутри страны. Президент призвал жителей Франции совершать только самые необходимые перемещения.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, заражение
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