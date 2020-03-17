ВОЗ сообщила о почти 14 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки

Почти все они были зарегистрированы за пределами Китая. Более 860 человек также умерли от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, за последние сутки

Фото: Ognen Teofilovski/Reuters

За прошедшие сутки в мире подтвердили 13 903 случая заражения новым типом коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете.

Таким образом, общее число заражений во всем мире, по версии ВОЗ, составило 167 511 с начала пандемии коронавируса.

При этом почти все новые случаи заражения - 13 874 - были зафиксированы за пределами Китая, откуда начал распространяться вирус в конце 2019 года. На территории КНР за прошедшие сутки было зарегистрировано всего 29 случаев.

Кроме того, за пределами страны в этот период умерли 848 человек, в самом Китае - 14 человек.

ВОЗ сообщает, что число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР и теперь в отчетах организации эта страна не будет выделяться в отдельную графу.