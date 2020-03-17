ВОЗ сообщила о почти 14 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в мире подтвердили 13 903 случая заражения новым типом коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете.
Таким образом, общее число заражений во всем мире, по версии ВОЗ, составило 167 511 с начала пандемии коронавируса.
При этом почти все новые случаи заражения - 13 874 - были зафиксированы за пределами Китая, откуда начал распространяться вирус в конце 2019 года. На территории КНР за прошедшие сутки было зарегистрировано всего 29 случаев.
Кроме того, за пределами страны в этот период умерли 848 человек, в самом Китае - 14 человек.
ВОЗ сообщает, что число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР и теперь в отчетах организации эта страна не будет выделяться в отдельную графу.