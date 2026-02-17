Лукашенко рассказал, как напугать тех, кто ввел санкции
Оказавшиеся под санкциями государства должны объединиться, тогда страны, которые эти меры ввели, «испугаются». Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции», — заявил глава государства. Лукашенко добавил что подсанкционным странам следует «объединиться и показать свою силу и мощь».
По словам белорусского президента, на сегодняшний день под прямыми санкциями находятся около 50 стран, а «вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств».
«И вот Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета [Союзного государства], чтобы мы рассмотрели вопрос и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай», — пояснил Лукашенко.
Пекин, по его мнению уговаривать и не надо, поскольку тот понимает, что следующим будет он.
Лукашенко также отметил, что в настоящее время в отношении Белоруссии введены жуткие санкции.
«Нам фактически отрубили одно из экономических крыльев — западное крыло — там были наши определенные интересы, там мы работали. Поэтому этот вектор для нас был важным. Но наиважнейший вектор всегда был и останется», — уверен Лукашенко.
В 2022 году президент подчеркивал, что Белоруссия живет и развивается вопреки санкциям, ей удалось многого достичь. Россию и Китай он называл «жизненно необходимыми» для существования Белоруссии государствами, отмечая, что друзей у страны «раз-два и обчелся».
Летом 2021 года ЕС впервые ввел секторальные санкции в отношении белорусской экономики в связи с ситуацией вокруг президентских выборов годом ранее. Ограничения действовали и ранее: на тот момент пакет был пятым по счету. Секторальные меры также ввели США, через несколько лет Минску удалось добиться от Вашингтона некоторых послаблений.
Сам Лукашенко и другие представители белорусского руководства также находятся под персональными санкциями. США и ЕС ввели их еще в 2006 году, также меры задействовали и другие страны. В 2016 году санкции ЕС были сняты, но затем введены вновь.
Только у США, согласно данным на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина, в настоящий момент продолжают действовать около 30 санкционных программ, они коснулись более чем 20 государств. Санкции ЕС действуют в отношении почти 40 государств, причем и США, и Евросоюз имеют программы не только против отдельных стран, но и по сферам, например, за нарушения в области нераспространения оружия массового уничтожения. Часть санкций также ввел Совет Безопасности ООН.
Кремль считает санкции незаконными и заявлял, что российская экономика выработала к ним «иммунитет».
