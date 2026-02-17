Лукашенко рассказал, как напугать тех, кто ввел санкции

По словам Лукашенко, те, кто ввел санкции, испугаются, если попавшие под ограничения страны смогут объединиться и «показать свою силу и мощь». Он отметил, что сегодня санкции в разной степени коснулись более чем 100 государств

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Оказавшиеся под санкциями государства должны объединиться, тогда страны, которые эти меры ввели, «испугаются». Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции», — заявил глава государства. Лукашенко добавил что подсанкционным странам следует «объединиться и показать свою силу и мощь».

По словам белорусского президента, на сегодняшний день под прямыми санкциями находятся около 50 стран, а «вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств».

«И вот Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета [Союзного государства], чтобы мы рассмотрели вопрос и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай», — пояснил Лукашенко.

Пекин, по его мнению уговаривать и не надо, поскольку тот понимает, что следующим будет он.

Лукашенко также отметил, что в настоящее время в отношении Белоруссии введены жуткие санкции.

«Нам фактически отрубили одно из экономических крыльев — западное крыло — там были наши определенные интересы, там мы работали. Поэтому этот вектор для нас был важным. Но наиважнейший вектор всегда был и останется», — уверен Лукашенко.

В 2022 году президент подчеркивал, что Белоруссия живет и развивается вопреки санкциям, ей удалось многого достичь. Россию и Китай он называл «жизненно необходимыми» для существования Белоруссии государствами, отмечая, что друзей у страны «раз-два и обчелся».

Летом 2021 года ЕС впервые ввел секторальные санкции в отношении белорусской экономики в связи с ситуацией вокруг президентских выборов годом ранее. Ограничения действовали и ранее: на тот момент пакет был пятым по счету. Секторальные меры также ввели США, через несколько лет Минску удалось добиться от Вашингтона некоторых послаблений.

Сам Лукашенко и другие представители белорусского руководства также находятся под персональными санкциями. США и ЕС ввели их еще в 2006 году, также меры задействовали и другие страны. В 2016 году санкции ЕС были сняты, но затем введены вновь.

Только у США, согласно данным на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина, в настоящий момент продолжают действовать около 30 санкционных программ, они коснулись более чем 20 государств. Санкции ЕС действуют в отношении почти 40 государств, причем и США, и Евросоюз имеют программы не только против отдельных стран, но и по сферам, например, за нарушения в области нераспространения оружия массового уничтожения. Часть санкций также ввел Совет Безопасности ООН.

Кремль считает санкции незаконными и заявлял, что российская экономика выработала к ним «иммунитет».