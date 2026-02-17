Зеленский пригрозил России санкциями в первый день переговоров о мире

Он назвал санкции эффективной дипломатией и призвал Запад оперативно поддерживать ВСУ и украинские ПВО. Сегодня в Женеве стартует третий раунд трехсторонних переговоров по Украине

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил России санкциями. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Наша дипломатия будет эффективнее, если будет опираться на справедливость и силу. Силу давления на Россию — силу санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО», — написал Зеленский.

Сегодня в Женеве стартует третий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Предполагается, что встречи пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля).

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на переговорах затронут «главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем».

Россия считает санкции незаконными.