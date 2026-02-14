FT узнала о новой должности «куратора санкций» США против России

Джон Херли (Фото: Bilal Hussein / AP / ТАСС)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначить новым послом страны в Германии заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джона Херли, сыгравшего ключевую роль в введении санкций против России и наркокартелей в Латинской Америке. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как рассказали газете три высокопоставленных чиновника США, Херли прошел собеседования с Белым домом по вопросу назначения на высокие дипломатические должности, в том числе на пост посла в Германии.

При этом они отвергли предположения, что чиновника «вытесняют» из министерства финансов на фоне слухов о внутренних конфликтах в администрации. Источники отметили, что Херли продолжит занимать свой пост в ведомстве в ожидании дальнейших переговоров с Белым домом. Они также подчеркнули, что чиновник сохранил доверие в администрации Трампа.

Сенат утвердил кандидатуру Херли на пост замминистра финансов в июле 2025 года. Как отмечает FT, именно он сыграл ключевую роль в ведении санкций против России и в переговорах с Украиной. Он также стоит за ужесточением санкций в отношении наркокартелей в Мексике и других странах Латинской Америки и принимал участие в борьбе с торговлей иранской нефтью.

Последним на данный момент послом США в Германии была Эми Гатманн. Ее назначил президент США Джо Байден в феврале 2022 года, она покинула свой пост в июле 2024 года. С июля 2024 года должность временного поверенного в делах США в Германии занимает Алан Мелцер. Временный поверенный в делах — дипломат, который исполняет обязанности главы дипмиссии на время отсутствия посла как по причине его временного отъезда, так и в случае, если посол не назначен.

Как пишет FT, до того, как Херли прошел в финансовую сферу, он был военным. Его наградили Бронзовой звездой, четвертой по значимости боевой наградой в армии США, за участие в войне в Персидском заливе. Во время первого срока Трампа чиновник входил в президентский консультативный совет по разведке.