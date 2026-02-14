 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT узнала о новой должности «куратора санкций» США против России

FT: США рассматривают «куратора санкций» на пост посла в Германии
Джон Херли
Джон Херли (Фото: Bilal Hussein / AP / ТАСС)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначить новым послом страны в Германии заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джона Херли, сыгравшего ключевую роль в введении санкций против России и наркокартелей в Латинской Америке. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как рассказали газете три высокопоставленных чиновника США, Херли прошел собеседования с Белым домом по вопросу назначения на высокие дипломатические должности, в том числе на пост посла в Германии.

При этом они отвергли предположения, что чиновника «вытесняют» из министерства финансов на фоне слухов о внутренних конфликтах в администрации. Источники отметили, что Херли продолжит занимать свой пост в ведомстве в ожидании дальнейших переговоров с Белым домом. Они также подчеркнули, что чиновник сохранил доверие в администрации Трампа.

В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла
Политика
Александр Ламбсдорфф

Сенат утвердил кандидатуру Херли на пост замминистра финансов в июле 2025 года. Как отмечает FT, именно он сыграл ключевую роль в ведении санкций против России и в переговорах с Украиной. Он также стоит за ужесточением санкций в отношении наркокартелей в Мексике и других странах Латинской Америки и принимал участие в борьбе с торговлей иранской нефтью.

Последним на данный момент послом США в Германии была Эми Гатманн. Ее назначил президент США Джо Байден в феврале 2022 года, она покинула свой пост в июле 2024 года. С июля 2024 года должность временного поверенного в делах США в Германии занимает Алан Мелцер.

Временный поверенный в делах — дипломат, который исполняет обязанности главы дипмиссии на время отсутствия посла как по причине его временного отъезда, так и в случае, если посол не назначен.

Как пишет FT, до того, как Херли прошел в финансовую сферу, он был военным. Его наградили Бронзовой звездой, четвертой по значимости боевой наградой в армии США, за участие в войне в Персидском заливе. Во время первого срока Трампа чиновник входил в президентский консультативный совет по разведке.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Германия США санкции посол
Материалы по теме
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе
Политика
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла
Политика
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
До трех выросло число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице Общество, 14:51
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 14:42
Великобритания развернет авианосную группу в Северной Атлантике и Арктике Политика, 14:38
Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14:30
Австралийская фристайлистка завоевала золото Олимпиады в парном могуле Спорт, 14:28
Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде Спорт, 14:24
Глава МИД Китая заявил об осмелевшей для переговоров с Россией Европе Политика, 14:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ Спорт, 14:18
«Измотали парня». В чем причины провала Малинина на Олимпиаде Спорт, 14:10
В Магнитогорске арестовали начальника отдела центра «Э» Общество, 14:09
ФСИН объяснила закупку аппаратов для попкорна и сладкой ваты в колонии Общество, 14:06
«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде Спорт, 14:00
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
FT рассказала об ошибочной ставке Кубы на туризм из России и Китая Экономика, 13:54