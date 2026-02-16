 Перейти к основному контенту
0

Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

У Белоруссии друзей «раз-два и обчелся», и время показало, что Москве и Минску не обойтись друг без друга, заявил президент Александр Лукашенко, передает БеЛТА.

Президент отметил, что республика всегда была ориентирована на Россию — «там наше многое, если не все».

«И были времена, когда руководство России, военные считали: «Ну, а чего там Беларусь, мы можем без Беларуси справиться». Время показало, что друзей у нас — раз-два и обчелся», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Лукашенко ответил на сообщения, что его «Путин не пустил в США»
Политика
Александр Лукашенко

Однако Запад, по словам Лукашекно, закрыл перед Белоруссией дверь, а после «даже в окно не предложили влезть». «Мы что, против Америки как-то поступали? Нет. Все понятно. Вот наша позиция: Россия и Китай — это жизненно необходимые для существования Беларуси государства», — заключил он.

Белорусский лидер добавил, что в Минске «серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия».

Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Владимир Путин США Россия Союзное государство
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
