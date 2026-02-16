Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

У Белоруссии друзей «раз-два и обчелся», и время показало, что Москве и Минску не обойтись друг без друга, заявил президент Александр Лукашенко, передает БеЛТА.

Президент отметил, что республика всегда была ориентирована на Россию — «там наше многое, если не все».

«И были времена, когда руководство России, военные считали: «Ну, а чего там Беларусь, мы можем без Беларуси справиться». Время показало, что друзей у нас — раз-два и обчелся», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Однако Запад, по словам Лукашекно, закрыл перед Белоруссией дверь, а после «даже в окно не предложили влезть». «Мы что, против Америки как-то поступали? Нет. Все понятно. Вот наша позиция: Россия и Китай — это жизненно необходимые для существования Беларуси государства», — заключил он.

Белорусский лидер добавил, что в Минске «серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия».