Суд ЕС признал незаконным повторное включение в санкционный список

Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение в санкционный список, следует из решения по делу дочери главы «Транснефти» Николая Токарева Майи Токаревой.

Суд счел, что Совет ЕС «не выполнил свою обязанность» в соответствии с решениями суда о снятии санкций, что «способно подорвать доверие, которое участники процесса возлагают на соблюдение судебных решений».

Токарева попала под санкции ЕС летом 2022 года. В сентябре 2024-го европейский суд удовлетворил иск дочери главы «Транснефти» об отмене санкций. В феврале прошлого года суд вновь постановил исключить ее из санкционного списка.

Летом того же года Токарева вновь подала в суд на Совет ЕС за то, что тот до сих пор не снял санкции.

Майя Токарева — врач по специальности. В 2010–2019 годах была замужем за бизнесменом Андреем Болотовым.

«Решение очень важное, это первый случай, когда суд говорит о том, что Совет ЕС не вправе, после решений Суда общей юрисдикции об аннулировании санкций, повторно вводить санкции в отношении тех же людей на тех же основаниях без новых доказательств», — сказал РБК управляющий партнер бельгийской YS Advisors Юрий Шумилов.

По его словам, случай Токаревой — один из самых ярких примеров, где уже есть не единственное решение суда ЕС об отмене санкций, и тем не менее она продолжает находиться под санкциями, поскольку Совет ЕС каждые полгода принимает решение о перевнесении ее в список.

«Это давно назревшая позиция суда, которая недвусмысленно говорит о том, что если санкционный листинг был успешно оспорен в судебном порядке, то повторный листинг на тех же основаниях без новых доказательств является нарушением Договора о функционировании ЕС со стороны Совета», — отметил Шумилов. Он добавил, что теперь все внимание к мартовскому очередному продлению персональных санкций ЕС и соответствующему решению Совета Евросоюза по Майе Токаревой.